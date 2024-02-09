Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rakyat Indonesia Masih Belum Sejahtera, Yenny Wahid: Korupsi Masih Merajalela

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |15:34 WIB
Rakyat Indonesia Masih Belum Sejahtera, Yenny Wahid: Korupsi Masih Merajalela
Yenny Wahid. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan.

Yenny mengatakan bahwa hingga saat ini rakyat Indonesia belum sejahtera dikarenakan masih adanya korupsi yang merajalela.

"Berkat saudara-saudaraku sekalian Indonesia sekarang menjadi negara besar Indonesia jadi salah satu dari 20 negara terkaya di dunia. Tapi kenapa rakyatnya belum sejahtera? Karena korupsinya masih merajalela," kata Yenny pada Hajatan Rakyat Bogor, Jumat (9/2/2024).

 BACA JUGA:

Yenny ingin agar Indonesia kedepan dipimpin oleh orang-orang yang mau berjuang untuk rakyat jelata. Dirinya juga berharap Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang anti korupsi.

Yenny menjelaskan bahwa 30% anggaran proyek-proyek strategis Indonesia larinya ke kantong koruptor. Hal itu terjadi karena karena masih ada orang-orang yang ingin berkuasa hanya untuk memperkaya dirinya sendiri keluarga dan kroninya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement