Rakyat Indonesia Masih Belum Sejahtera, Yenny Wahid: Korupsi Masih Merajalela

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan.

Yenny mengatakan bahwa hingga saat ini rakyat Indonesia belum sejahtera dikarenakan masih adanya korupsi yang merajalela.

"Berkat saudara-saudaraku sekalian Indonesia sekarang menjadi negara besar Indonesia jadi salah satu dari 20 negara terkaya di dunia. Tapi kenapa rakyatnya belum sejahtera? Karena korupsinya masih merajalela," kata Yenny pada Hajatan Rakyat Bogor, Jumat (9/2/2024).

Yenny ingin agar Indonesia kedepan dipimpin oleh orang-orang yang mau berjuang untuk rakyat jelata. Dirinya juga berharap Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang anti korupsi.

Yenny menjelaskan bahwa 30% anggaran proyek-proyek strategis Indonesia larinya ke kantong koruptor. Hal itu terjadi karena karena masih ada orang-orang yang ingin berkuasa hanya untuk memperkaya dirinya sendiri keluarga dan kroninya.