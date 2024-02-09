Yenny Wahid Nyanyikan Lagu 'Untuk Indonesia' dalam Hajatan Rakyat

BOGOR - Yenny Wahid ikut mempersembahkan penampilan spesial dalam orasi kebangsaan yang disampaikannya pada acara konser Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/2/2024).

Anak dari Presiden Ke-4 Indonesia itu tampil membawakan lagu yang bertajuk ‘Untuk Indonesia’. Lagu tersebut biasanya dibawakan berduet dengan Once Mekel. Namun pada kesempatan kali ini Yenny Wahid membawakan lagu tersebut sendiri di tengah ribuan pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir.

“Lagu ini judulnya ‘Untuk Indonesia’ ya” jelas Yenny Wahid kepada seluruh penonton.

Yenny pun sempat mengajak Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsyad Rasyid untuk ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama.

“Pak arsyad ayo ke sini Pak Arsyad, kita nyanyi bareng-bareng,” ajak Yenny Wahid kepada Arsyad Rasyid.

Keduanya mengajak seluruh penonton yang hadir untuk bernyanyi bersama dan menghayati lagu tersebut demi masa depan bangsa Indonesia. Tak ketinggalan Yenny Wahid dan juga Arsyad Rasyid ikut melambaikan salam tiga jari seraya menyanyikan lagu tersebut.

Lirik lagu ‘Untuk Indonesia’:

Untuk Indonesia

Kami sematkan

Sebuah harapan

Untuk keadilan

Demi demokrasi

Rakyat Negeri

Untuk Indonesia

Kami sembahkan