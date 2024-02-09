Ganjar-Mahfud Harus Menang, HT: Punya Rekam Jejak Bagus dan Berani Berantas Korupsi!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan masyarakat harus memenangkan Capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

HT mengatakan, bahwa Ganjar-Mahfud diyakini bisa membuat Indonesia lebih baik kedepannya. Keduanya, kata HT, memiliki rekam jejak yang baik.

"Yang pertama kalau kita lihat dari rekam jejak pengalamannya siapa yang terbaik? Ganjar-Mahfud. Pak Ganjar itu edukasinya, akademisnya S2 dari Universitas Indonesia. Tapi bukan itu saja (Ganjar) Gubernur dua periode Jawa Tengah ya, yang penduduknya nomer tiga untuk provinsi di Indonesia," kata HT di Hajaran Rakyat Ganjar-Mahfud di Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Kalau kita lihat Pak Mahfud Professor doktor tidak perlu kita ragukan lagi kalah dari akademis. Pengalaman menteri, jaman Gus Dur sudah menteri betul? Bahkan pernah ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

HT juga mengatakan, bahwa semua Paslon Capres-cawapres memiliki program, namun hanya Ganjar-Mahfud dinilai memiliki program yang luar biasa. Perlu diketahui Ganjar-Mahfud memiliki 21 program unggulan.

"Ganjar-Mahfud punya 21 program yang sangat luar biasa. Intinya mempercepat kesejahteraan rakyat UKM, petani, nelayan, anak-anak sekolah ada pendidikan gratis dan lain sebagainya itu progam, pasti programnya bagus tapi program juga harus bisa dilakukan diimplementasikan oleh Paslon yang punya rekam jejak terbaik, betul? Jadi itu alasan pertama yang sangat penting programnya bagus jejak Ganjar-Mahfud mampu mumpuni," kata HT.

Alasan yang kedua masyarakat harus memenangkan Ganjar-Mahfud karena keduanya tidak memiliki kepentingan dan memanfaatkan terhadap kekuasaan.