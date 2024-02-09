Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar-Mahfud Harus Menang, HT: Punya Rekam Jejak Bagus dan Berani Berantas Korupsi!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:02 WIB
Ganjar-Mahfud Harus Menang, HT: Punya Rekam Jejak Bagus dan Berani Berantas Korupsi!
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan masyarakat harus memenangkan Capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

HT mengatakan, bahwa Ganjar-Mahfud diyakini bisa membuat Indonesia lebih baik kedepannya. Keduanya, kata HT, memiliki rekam jejak yang baik.

"Yang pertama kalau kita lihat dari rekam jejak pengalamannya siapa yang terbaik? Ganjar-Mahfud. Pak Ganjar itu edukasinya, akademisnya S2 dari Universitas Indonesia. Tapi bukan itu saja (Ganjar) Gubernur dua periode Jawa Tengah ya, yang penduduknya nomer tiga untuk provinsi di Indonesia," kata HT di Hajaran Rakyat Ganjar-Mahfud di Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Kalau kita lihat Pak Mahfud Professor doktor tidak perlu kita ragukan lagi kalah dari akademis. Pengalaman menteri, jaman Gus Dur sudah menteri betul? Bahkan pernah ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

HT juga mengatakan, bahwa semua Paslon Capres-cawapres memiliki program, namun hanya Ganjar-Mahfud dinilai memiliki program yang luar biasa. Perlu diketahui Ganjar-Mahfud memiliki 21 program unggulan.

"Ganjar-Mahfud punya 21 program yang sangat luar biasa. Intinya mempercepat kesejahteraan rakyat UKM, petani, nelayan, anak-anak sekolah ada pendidikan gratis dan lain sebagainya itu progam, pasti programnya bagus tapi program juga harus bisa dilakukan diimplementasikan oleh Paslon yang punya rekam jejak terbaik, betul? Jadi itu alasan pertama yang sangat penting programnya bagus jejak Ganjar-Mahfud mampu mumpuni," kata HT.

Alasan yang kedua masyarakat harus memenangkan Ganjar-Mahfud karena keduanya tidak memiliki kepentingan dan memanfaatkan terhadap kekuasaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement