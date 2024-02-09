Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Pranowo dan Atikoh Kunjungi Pusat Pastoral Keuskupan Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:04 WIB
Ganjar Pranowo dan Atikoh Kunjungi Pusat Pastoral Keuskupan Bogor
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istri Siti Atikoh berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor. Kunjungannya ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memberikan pesan damai jelang pemilihan Pemilu 2024.

Pantauan MNC Portal, Ganjar dan Atikoh tiba di lokasi sekira pukul 14.15 WIB. Kedatangan keduanya langsung disambut hangat oleh Paskalis Bruno Syukur dan para romo Keuskupan Bogor.

Lalu, Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam Gereja Katedral untuk melihat kemegahan gereja Katolik itu. Selanjutnya, keduanya diajak untuk melihat foto lawas ketika Presiden Soekarno bertemu dengan Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise yakni Uskup Gereja Katolik Roma untuk Keuskupan Bogor periode 6 Januari 1962 hingga 30 Januari 1975.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo: Demokrasi Indonesia Berjalan di Rel Keliru 

"Saya biasanya kalau keliling dan memang ada waktu, bisa bertemu dengan tokoh. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hari ini ke Keuskupan di Bogor. Ketika kemarin keliling di Indonesia dengan Pak Mahfud juga, bersama berkunjung ke banyak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga antara lain Keuskupan," kata Ganjar di lokasi, Jumat (9/2/2024).

Ganjar pun mengaku senang karena melihat Indonesia di remote-remote area banyak sekali tokoh agama, tokoh masyarakat yang punya peran penting dalam problem atau penyelesaian di masyarakat.

 BACA JUGA:

"Para pendeta dari Sabang sampai Merauke, kemudian pendidikan, kesehatan, mereka masuk ke wilayah-wilayah yang bukan core business-nya dan inilah bentuk berikutnya bagaimana bisa bersilaturahmi antar anak bangsa," ungkapnya.

Sementara itu, Paskalis Bruno Syukur mengaku senang dan berterima kasih atas kedatangan Ganjar berserta Atikoh ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement