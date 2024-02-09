Ganjar Pranowo dan Atikoh Kunjungi Pusat Pastoral Keuskupan Bogor

BOGOR - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istri Siti Atikoh berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor. Kunjungannya ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memberikan pesan damai jelang pemilihan Pemilu 2024.

Pantauan MNC Portal, Ganjar dan Atikoh tiba di lokasi sekira pukul 14.15 WIB. Kedatangan keduanya langsung disambut hangat oleh Paskalis Bruno Syukur dan para romo Keuskupan Bogor.

Lalu, Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam Gereja Katedral untuk melihat kemegahan gereja Katolik itu. Selanjutnya, keduanya diajak untuk melihat foto lawas ketika Presiden Soekarno bertemu dengan Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise yakni Uskup Gereja Katolik Roma untuk Keuskupan Bogor periode 6 Januari 1962 hingga 30 Januari 1975.

"Saya biasanya kalau keliling dan memang ada waktu, bisa bertemu dengan tokoh. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hari ini ke Keuskupan di Bogor. Ketika kemarin keliling di Indonesia dengan Pak Mahfud juga, bersama berkunjung ke banyak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga antara lain Keuskupan," kata Ganjar di lokasi, Jumat (9/2/2024).

Ganjar pun mengaku senang karena melihat Indonesia di remote-remote area banyak sekali tokoh agama, tokoh masyarakat yang punya peran penting dalam problem atau penyelesaian di masyarakat.

"Para pendeta dari Sabang sampai Merauke, kemudian pendidikan, kesehatan, mereka masuk ke wilayah-wilayah yang bukan core business-nya dan inilah bentuk berikutnya bagaimana bisa bersilaturahmi antar anak bangsa," ungkapnya.

Sementara itu, Paskalis Bruno Syukur mengaku senang dan berterima kasih atas kedatangan Ganjar berserta Atikoh ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor.