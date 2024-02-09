Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, HT : Mereka Punya Integritas dan Adil

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) berorasi dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari Bogor. Dia mengatakan jika pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu sungguh memiliki Integritas.

"Pasangan yang seperti itu (punya integras) pasti adil apa tidak? Berani apa tidak? Pasti adil," kata HT di atas panggung Hajatan Rakyat, Jumat (9/2/2024).

Selanjutnya, adilnya paslon Ganjar-Mahfud tak lain tak bukan adalah karena mereka tak punya kepentingan apapun dan selalu fokus terhadap rakyat Indonesia.

"Karena (Ganjar-Mahfud) tidak punya kepentingan pribadi. Tidak punya kepentingan kelompoknya, yang dipikirkan kepentingan rakyat," ucap HT.

Sebelumnya, HT menyampaikan sedikit pandangannya mengapa masyarakat Indonesia harus memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dalam pemilu 2024.

Hal itu disampaikan HT ketika dirinya menghadiri acara kampanye akbar di Stadion Pakansari Bogor, yang bertajuk 'Hajatan Rakyat', Jumat (9/2/2024).