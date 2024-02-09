Hendak Balik ke Rumah, Pemuda Ini Dibacok Kawanan Begal di Tanah Kusir

JAKARTA - Seorang pria berinisial FS menjadi korban begal di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (9/2/2024) dinihari tadi. Akibatnya, korban pun harus dirawat di rumah sakit pasca dibacok.

Informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam pada Jumat (9/2/2024) ini. Tampak dalam unggahan foto, korban berinisial FS mengalami luka pada bagian wajah dan punggungunya, yang mana korban harus dirawat di rumah sakit.

Disebutkan, korban sejatinya menjadi korban dugaan kasus begal saat dia hendak pulang ke rumahnya usai bermain di rumah temannya, kawasan Petukangan Selatan. Korban pun melintasi Jalan Tanah Kusir menuju tumahnya itu.

Korban yang merasa dibuntuti itu lantas mempercepat kendaraannya. Hanya saja, orang yang membuntutinya itu malah iku tancap gas mengejar korban.

Namun, saat tiba di sekitar TPU Tanah Kusir, orang yang mengejarnya itu malah mengeluarkan senjata tajam dan langsung membacok korban. Alhasil, korban pun mengalami luka pada bagian punggungunya.

Akibat kejadian itu, korban terpaksa dilarikan ke rumah untuk mendapatkan pertolongan atas lukanya itu. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa yang dialami korban tersebut.

(Awaludin)