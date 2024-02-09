Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Balik ke Rumah, Pemuda Ini Dibacok Kawanan Begal di Tanah Kusir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:17 WIB
Hendak Balik ke Rumah, Pemuda Ini Dibacok Kawanan Begal di Tanah Kusir
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial FS menjadi korban begal di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (9/2/2024) dinihari tadi. Akibatnya, korban pun harus dirawat di rumah sakit pasca dibacok.

Informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam pada Jumat (9/2/2024) ini. Tampak dalam unggahan foto, korban berinisial FS mengalami luka pada bagian wajah dan punggungunya, yang mana korban harus dirawat di rumah sakit.

Disebutkan, korban sejatinya menjadi korban dugaan kasus begal saat dia hendak pulang ke rumahnya usai bermain di rumah temannya, kawasan Petukangan Selatan. Korban pun melintasi Jalan Tanah Kusir menuju tumahnya itu.

Korban yang merasa dibuntuti itu lantas mempercepat kendaraannya. Hanya saja, orang yang membuntutinya itu malah iku tancap gas mengejar korban.

Namun, saat tiba di sekitar TPU Tanah Kusir, orang yang mengejarnya itu malah mengeluarkan senjata tajam dan langsung membacok korban. Alhasil, korban pun mengalami luka pada bagian punggungunya.

Akibat kejadian itu, korban terpaksa dilarikan ke rumah untuk mendapatkan pertolongan atas lukanya itu. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa yang dialami korban tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tanah Kusir Pelaku Begal begal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182683//viral-5eJd_large.jpg
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182154//dpr_ri-RyfQ_large.jpg
Warga Baduy Ditolak RS karena Tak Punya KTP, DPR: Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830//viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614//viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement