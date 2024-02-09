Lihat Foto Lawas Presiden Soekarno Bertemu Uskup Bogor Pertama, Ini Kata Ganjar Pranowo

BOGOR - Calon presiden nonor urut 3, Ganjar Pranowo melihat foto Presiden Soekarno bertemu dengan Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise yakni Uskup Gereja Katolik Roma untuk Keuskupan Bogor periode 6 Januari 1962 hingga 30 Januari 1975.

Hal itu dilakukannya ketika berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Itu Uskup pertama, Uskup Bogor dan ternyata Bung Karno beberapa kali sering ke sini, sering berdialog," kata Ganjar.

Ganjar yang datang bersama sang istri Siti Atikoh membanyangkan foto tersebut adalah gambaran dirinya kini bertemu dengan Paskalis Bruno Syukur.