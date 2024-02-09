Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lihat Foto Lawas Presiden Soekarno Bertemu Uskup Bogor Pertama, Ini Kata Ganjar Pranowo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:22 WIB
Lihat Foto Lawas Presiden Soekarno Bertemu Uskup Bogor Pertama, Ini Kata Ganjar Pranowo
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Calon presiden nonor urut 3, Ganjar Pranowo melihat foto Presiden Soekarno bertemu dengan Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise yakni Uskup Gereja Katolik Roma untuk Keuskupan Bogor periode 6 Januari 1962 hingga 30 Januari 1975.

Hal itu dilakukannya ketika berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Itu Uskup pertama, Uskup Bogor dan ternyata Bung Karno beberapa kali sering ke sini, sering berdialog," kata Ganjar.

Ganjar yang datang bersama sang istri Siti Atikoh membanyangkan foto tersebut adalah gambaran dirinya kini bertemu dengan Paskalis Bruno Syukur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement