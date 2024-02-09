Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Hajatan Rakyat di Bogor, Ganjar: Luar Biasa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:34 WIB
Pecah Hajatan Rakyat di Bogor, Ganjar: Luar Biasa
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi kehadiran masyarakat Bogor yang memenuhi Stadion Pakansari pada hari ini Jumat (9/2). Menurutnya acara Hajatan Rakyat di Bogor sangat pecah seperti di kota-kota sebelumnya.

"Saya tadi kesini bersama istri, bersama anak saya ternyata teman-teman yang diluar dan tidak bisa masuk puanjang sekali. Luar biasa," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat di Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Setelah kemarin kita pecah di GBK siapa yang ke GBK kemarin? Wow wow wow. Setelah kemarin kami dari Banyuwangi pecah di Banyuwangi besok adalah kampanye terakhir hari ini kita berkumpul di Bogor dan pecah Bogor," sambungnya.

Ganjar mengajak istrinya Siti Atiqoh Suprianti dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar untuk ikut serta berorasi di Hajatan Rakyat tersebut.

Halaman:
1 2
      
