HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditemani Istri dan Anak, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema di Stadion Pekansari

Erfan Maruf , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:38 WIB
Ditemani Istri dan Anak, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema di Stadion Pekansari
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama keluarga di Bogor (foto: dok MPI)
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir langsung di tengah lautan masa 'Hajatan Rakyat' di Stadion Pekansari Bogor, Jumat (9/2/2024). Kehadiran Ganjar diteriak Ganjar Presiden.

"Ganjar, Presiden, Ganjar, Presiden, Ganjar, Presiden," teriak masa yang hadir.

Dia mengaku tiga lokasi yang digelar di GBK, Banyuwangi, dan Bogos semuanya pecah. Ganjar mengaku saat tiba di kawasan Stadion Pekansari Bogor mengaku senang ternyata masa tumpah ruah tidak hanya di dalam stadion Pekansari namun juga di luar stadion.

"Saya datang ke sini bersama istri, dan anak saya. Saya masuk ternyata panjang sekali," kata Ganjar

"Hari ini kita berkumpul di Bogor, dan pecah Bogor," tambah Ganjar.

Ganjar didampungi istri Atikoh Supriyanti dan anaknya Alam Ganjar menyapa semua masyarakat Bogor. Dia mengaku datang ke Bogor didampingi orang tercinta karena sayang kepada masyarakat Bogor.

"Istri dan anak saya menemani karena kami cinta pada masyarakat Bogor," pungkasnya.

