HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Setuju Makan Siang Gratis untuk Turunkan Stunting, Ganjar: Itu Keliru!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:57 WIB
Tak Setuju Makan Siang Gratis untuk Turunkan Stunting, Ganjar: Itu Keliru!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa program makan siang gratis yang digagas oleh Capres 02 Prabowo Subianto dinilai tidak tepat dalam menyelesaikan permasalah stunting.

"Kemarin kami berdebat kalaulah ada yang bertanya kepada saya apakah pak Ganjar setuju makan siang gratis? Oh kamu gak setuju? Makan siang gratis kemarin mau dipakai penurunan stunting, ya maaf saya tidak setuju," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat di Bogor, Jumat (9/2/2024).

Ganjar mengatakan, bahwa makan gratis tidak bisa menyelesaikan permasalahan stunting. Menurutnya, stunting harus ditangani sejak kehamilan sang ibu.

"Kenapa tidak setuju? itu keliru. Stunting itu ditangani sejak ibu hamil seribu hari kehidupan pertama dan anak harus dikasih ASI eksklusif. Kalau seribu hari pertama mau diintervensi silahkan tapi yang lain maaf sepertinya keliru," kata Ganjar.

Ganjar pun menekankan bahwa masyarakat juga bisa melakukan pencegahan dari berbagai macam penyakit dengan hidup bersih dan berolahraga serta apabila sakit langsung berobat ke dokter. Ganjar-Mahfud pun mempunyai program dimana satu desa harus memiliki satu fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang mumpuni.

"Maka kita ingin kesehatan itu dimulai dari kita sendiri mencegah, preventif, olahraga, hidup bersih. Baru kalau kemudian sakit kita bawa ke dokter. Maka setiap desa perlu satu desa satu faskes satu nakes itu," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
