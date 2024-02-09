Siti Atikoh Sampaikan Pesan Manis untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong

BOGOR - Siti Atikoh Supriyanti nampak hadir di acara Hajatan Rakyat Cibinong yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2023).

Atikoh tampil simple dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan hijab dan celana krem. Saat berada di atas panggung, dengan ramahnya ibu satu anak ini menyapa ribuan pendukung Ganjar-Mahfud.

Dalam kesempatan itu Siti Atikoh juga menyampaikan pesan manis untuk sang suami.

“Yang pertama, saya ingin memberi pesan ke Mas Ganjar bahwa selama ini bahu Mas Ganjar harus selalu kokoh dan kuat karena menjadi tempat bersandar bagi saya, Alam, dan masyarakat Indonesia,” ujar Atikoh.

Mantan wartawan ini menambahkan apabila Ganjar-Mahfud terpilih jadi pemimpin rakyat untuk selalu ingat amanah dari masyarakat.

“Dan apabila nanti amanah diberikan kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud, hanya satu yang Bunda ingin ingatkan ke Ayah, bahwa semua melalui perjuangan, melalui tangis, melewati air mata, melewati keringat yang bercucuran dari seluruh masyarakat,” bebernya.