Tak Marah Disambut Pendukung Paslon 02 di Balikpapan, Ganjar: Saya Ajak Makan Siang Gratis

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya pernah disambut pendukung capres-cawapres nomor urut 02 saat berkunjung ke Balikpapan.

Ganjar mengaku tidak merasa marah, dirinya malah berterima kasih sudah disambut dengan baik oleh pendukung capres 02 tersebut.

"Ketika kemarin saya di Balikpapan dan disambut dengan baner 02 apakah Ganjar marah? Tidak. Saya tidak marah. Ternyata kedatangan Ganjar-Mahfud kemarin di Balikpapan pun disambut oleh 02. Terima kasih," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat di Bogor, Jumat (9/2/2024).

Bahkan, Ganjar mengajak pihak-pihak dari pendukung capres 02 itu makan siang gratis. Dirinya mengaku mentraktirnya secara pribadi.

"Dan sebagai penghormatan maka anaknya saya ajak makan siang. Dan makan siangnya gratis cukup dari Ganjar Pranowo," kata Ganjar.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa program makan siang gratis yang digagas oleh Capres 02 Prabowo Subianto dinilai tidak tepat dalam menyelesaikan permasalah stunting.