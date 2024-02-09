Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Marah Disambut Pendukung Paslon 02 di Balikpapan, Ganjar: Saya Ajak Makan Siang Gratis

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:22 WIB
Tak Marah Disambut Pendukung Paslon 02 di Balikpapan, Ganjar: Saya Ajak Makan Siang Gratis
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya pernah disambut pendukung capres-cawapres nomor urut 02 saat berkunjung ke Balikpapan.

Ganjar mengaku tidak merasa marah, dirinya malah berterima kasih sudah disambut dengan baik oleh pendukung capres 02 tersebut.

"Ketika kemarin saya di Balikpapan dan disambut dengan baner 02 apakah Ganjar marah? Tidak. Saya tidak marah. Ternyata kedatangan Ganjar-Mahfud kemarin di Balikpapan pun disambut oleh 02. Terima kasih," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat di Bogor, Jumat (9/2/2024).

Bahkan, Ganjar mengajak pihak-pihak dari pendukung capres 02 itu makan siang gratis. Dirinya mengaku mentraktirnya secara pribadi.

"Dan sebagai penghormatan maka anaknya saya ajak makan siang. Dan makan siangnya gratis cukup dari Ganjar Pranowo," kata Ganjar.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa program makan siang gratis yang digagas oleh Capres 02 Prabowo Subianto dinilai tidak tepat dalam menyelesaikan permasalah stunting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934//gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184858//wakil_ketua_bgn_nanik_s_deyang-hPlA_large.jpg
Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging atau Telur Puyuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184825//prabowo_dan_dasco_bahas_kesejahteraan_ojol-mqY4_large.jpg
Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184709//prabowo-Qf6M_large.jpg
Prabowo Bawa Kabar Baik untuk Seluruh Nakes, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688//prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184647//pemerintah-dil4_large.jpg
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement