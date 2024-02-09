Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Keuskupan Bogor, Ganjar Dianggap Calon Pemimpin Bawa Kemajuan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:05 WIB
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didamping sang istri, Siti Atikoh berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/24).

Mengenakan kemeja hitam, eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mendapat sambutan hangat oleh Uskup Keuskupan Bogor, Mgr. Paskalis Bruno Syukur beserta tokoh agama lainnya.

Ganjar berbincang bersama Mgr Paskalis Bruno Syukur sambil melihat satu persatu fasilitas Pusat Keuskupan mulai dari Gereja Katedral Bogor, Gedung Seminari, hingga Keuskupan Pusat Pastoral.

"Ya saya biasanya kalau keliling dan memang ada waktu begitu bisa bertemu dengan banyak tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hari ini ke kauskupan di Bogor," ucap Ganjar.

Mgr. Paskalis Bruno Syukur merasa senang atas kunjungan dari salah satu calon pemimpin bangsa, yakni Ganjar Pranowo. Keuskupan Bogor, lanjut dia, siap bersinergi bersama untuk membangun Indonesia adil dan makmur.

"Sebenarnya dengan pertemuan kali ini juga kita mau menegaskan bahwa kami dari gereja katolik di Keuskupan Bogor itu siap bersama calon pemimpin kita untuk memajukan Indonesia yang berkeadilan Indonesia yang sejahtera yang pasti diperjuangkan oleh calon-calon presiden kita," ungkap Mgr. Paskalis Bruno Syukur.

Halaman:
1 2
      
