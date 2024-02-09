Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Hadiri Deklarasi Sahabat Buruh Bangkit di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:18 WIB
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Hadiri Deklarasi Sahabat Buruh Bangkit di Bekasi
TPN Ganjar - Mahfud MD di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menghadiri acara deklarasi buruh mendukung Ganjar-Mahfud di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diikuti ribuan elemen masyarakat yang mayoritas buruh pabrik yang mendukung Capres-cawapres nomor urut 03 itu.

Acara itu bertema "Sahabat Buruh Bangkit Bersama Ganjar-Mahfud" di gelar di Gedung Serbaguna, Jalan Karang Setu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (9/2/202024).

"Pertemuan kami ini deklarasi dari kawan buruh di Kabupaten Bekasi untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud," kata Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani.

Selain itu, Jaleswari juga mensosialisasikan program serta visi Ganjar-Mahfud yang dibuat untuk mengatasi permasalahan buruh saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement