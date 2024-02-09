Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Hadiri Deklarasi Sahabat Buruh Bangkit di Bekasi

BEKASI - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menghadiri acara deklarasi buruh mendukung Ganjar-Mahfud di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diikuti ribuan elemen masyarakat yang mayoritas buruh pabrik yang mendukung Capres-cawapres nomor urut 03 itu.

Acara itu bertema "Sahabat Buruh Bangkit Bersama Ganjar-Mahfud" di gelar di Gedung Serbaguna, Jalan Karang Setu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (9/2/202024).

"Pertemuan kami ini deklarasi dari kawan buruh di Kabupaten Bekasi untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud," kata Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani.

Selain itu, Jaleswari juga mensosialisasikan program serta visi Ganjar-Mahfud yang dibuat untuk mengatasi permasalahan buruh saat ini.