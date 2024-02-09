Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiba di Acara Pesan Cinta dari Alumni Kampus Jabar, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:26 WIB
Tiba di Acara Pesan Cinta dari Alumni Kampus Jabar, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan 'Pesan Cinta dari Alumni Kampus Jawa Barat untuk Ganjar' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi sekira pukul 17.49 WIB. Capres berambut putih itu tampil kasual dengan kemeja putih dengan logo sat-set di bagian dada kanan.

Saat memasuki ruangan berlangsungnya acara, teriakan 'Ganjar Presiden' menggema di pelataran Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

"Ganjar presiden," teriak salah seorang pendukung Ganjar.

Teriakan tersebut dijawab dengan menyebutkan menang sebanyak tiga kali oleh pendukung Ganjar lainnya.

"Menang-menang-menang," teriak pendukung Ganjar kompak.

