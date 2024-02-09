Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Ungkap Alasan Kampanye di Bogor: Pertimbangan Suaranya Paling Besar Lho

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:48 WIB
Ganjar Ungkap Alasan Kampanye di Bogor: Pertimbangan Suaranya Paling Besar <i>Lho</i>
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
BOGOR - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap alasannya memilih Bogor sebagai salah satu lokasi kampanye akbar sebelum masa pencoblosan. Menurutnya, Bogor merupakan salah satu kawasan yang pertimbangan suaranya terbesar.

Oleh sebabnya, pada hari ini, kampanye bertajuk Hajatan Rakyat pun digelar. Acara itu turut mengundang artis papan atas seperti PAS Band, Jamrud hingga SLANK.

"Pertimbangannya Bogor itu suaranya paling gede loh se-Indonesia," kata Ganjar di Stadion Pakansari, Jumat (9/2/2024).

Pendukung yang datang, kata dia, menunjukkan semangat yang sama. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengaku terharu.

