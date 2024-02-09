Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah! Ganjar, Atikoh & Alam Kompak Bakar Semangat Puluhan Ribu Massa di Hajatan Rakyat Bogor

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:05 WIB
Pecah! Ganjar, Atikoh & Alam Kompak Bakar Semangat Puluhan Ribu Massa di Hajatan Rakyat Bogor
Ganjar Pranowo di Bogor. (Foto: TPN)
A
A
A

BOGOR - Gelaran Hajatan Rakyat yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kota Bogor terasa sangat istimewa, Jumat (9/2/2024). Ganjar Pranowo ditemani istrinya, Siti Atikoh dan putra semata wayang, Muhammad Zinedine Alam Ganjar saat membakar semangat puluhan ribu massa yang datang.

Baik Ganjar, Atikoh dan Alam menghindari akses khusus untuk menuju panggung utama. Mereka justru memilih berjalan membelah massa yang memadati stadion. Suasana pun pecah, massa merangsek berebut jabat tangan dan mengarahkan kamera ponselnya untuk mengabadikan momen itu.

 BACA JUGA:

Setibanya di panggung, Ganjar berorasi membakar semangat para pendukungnya. Bukan hanya di dalam stadion, massa bahkan juga meluber hingga ke jalan di sekitar lokasi.

“Tadi di luar yang tidak bisa masuk ke dalam (stadion) sangat panjang sekali. Bogor pecah!” seru Ganjar Pranowo, capres nomor urut 03 --yang juga diusung oleh Partai Perindo itu.

Capres berambut putih itu mengingatkan pencoblosan tinggal menunggu hari lagi. Untuk itu, ia meminta relawan dan pendukungnya tidak lelah menemui rakyat untuk mendengar aspirasi dan mensosialisasikan simulasi pencoblosan, serta mengenalkan program Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

Bertemu Keuskupan Bogor, Ganjar Dianggap Calon Pemimpin Bawa Kemajuan Indonesia 

“Sampaikan program-program Ganjar-Mahfud kepada keluarga, saudara, dan semuanya. Agar mereka tahu,” lanjutnya.

Ada sebanyak 21 program unggulan Ganjar-Mahfud, di antaranya KTP Sakti, 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, dan 1 Desa 1 Puskesmas 1 Tenaga Kesehatan.

“Maka kita punya KTP Sakti yang meringkas semua kartu-kartu bantuan sosial. Kita juga mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dan kesehatan dengan satu puskesmas di tiap desa dan satu nakes,” paparnya.

Begitu juga dengan, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, tak kalah berapi-api ikut menyampaikan orasi.

“Sudah 22 tahun Bapak Ganjar menjadi ayah saya. Sudah saatnya Bapak Ganjar menjadi ayah kita semua. Setuju?” terang Alam.

Halaman:
1 2
      
