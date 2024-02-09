Momen Libur Panjang, Polisi Prediksi Besok Terjadi Lonjakan Arus Kendaraan di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Polisi memprediksi bahwa lonjakan volume kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada momen long weekend ini terjadi pada Sabtu 9 Februari 2024. Rekayasa lalu lintas akan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.

"Kita memprediksikan akan terjadi puncak lonjakan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak pada besok hari tanggal 10 Februari 2024. Di mana besok merupakan hari terakhir orang yang akan menginap di hotel dan tentunya kita akan mempersiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas untuk pengamanan kegiatan besok orang-orang yang akan berwisata ke Puncak," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Rekayasa yang akan diberlakukan sistem ganjil genap menuju Puncak pagi hari. Termasuk juga sistem oneway yang diberlakukan secara situasional.

"Kita akan memperlakukan genap ganjil di Simpang Gadog agar pengguna jalan yang akan menuju ke arah wisata Puncak di pagi hari tersortir akibat adanya pemberlakukan ganjil genap ini," jelasnya.

Diperkirakan, sekitar 45.000-50.000 kendaraan di Jalur Puncak pada esok hari. Masyarakat yang akan berwisata diimbau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan hingga berangkat lebih awal.

"Kita berharap agar masyarakat yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak lebih awal untuk berada di sekitaran simpang ataupun Gate Ciawi kemudian masuk ke Simpang Gadog Apabila sudah ada arus lalu lintas yang dari bawah menuju ke atas kita akan berlakukan oneway," tutupnya.

(Awaludin)