Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Libur Panjang, Polisi Prediksi Besok Terjadi Lonjakan Arus Kendaraan di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:06 WIB
Momen Libur Panjang, Polisi Prediksi Besok Terjadi Lonjakan Arus Kendaraan di Jalur Puncak Bogor
Lalu Lintas di Puncak (foto: dok MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi memprediksi bahwa lonjakan volume kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada momen long weekend ini terjadi pada Sabtu 9 Februari 2024. Rekayasa lalu lintas akan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.

"Kita memprediksikan akan terjadi puncak lonjakan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak pada besok hari tanggal 10 Februari 2024. Di mana besok merupakan hari terakhir orang yang akan menginap di hotel dan tentunya kita akan mempersiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas untuk pengamanan kegiatan besok orang-orang yang akan berwisata ke Puncak," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Rekayasa yang akan diberlakukan sistem ganjil genap menuju Puncak pagi hari. Termasuk juga sistem oneway yang diberlakukan secara situasional.

"Kita akan memperlakukan genap ganjil di Simpang Gadog agar pengguna jalan yang akan menuju ke arah wisata Puncak di pagi hari tersortir akibat adanya pemberlakukan ganjil genap ini," jelasnya.

Diperkirakan, sekitar 45.000-50.000 kendaraan di Jalur Puncak pada esok hari. Masyarakat yang akan berwisata diimbau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan hingga berangkat lebih awal.

"Kita berharap agar masyarakat yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak lebih awal untuk berada di sekitaran simpang ataupun Gate Ciawi kemudian masuk ke Simpang Gadog Apabila sudah ada arus lalu lintas yang dari bawah menuju ke atas kita akan berlakukan oneway," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168339//contraflow_tol_japek_diperpanjang_hingga_km_65-kStD_large.jpg
Arus Balik ke Jakarta Masih Padat, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302//tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284//ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231//kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement