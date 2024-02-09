Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Atikoh ke Ganjar di Hajatan Rakyat Bogor: Jangan Khianati Rakyat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:13 WIB
Pesan Atikoh ke Ganjar di Hajatan Rakyat Bogor: Jangan Khianati Rakyat
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BOGOR - Istri calon Presiden RI nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memberikan pesan sarat makna untuk sang suami di hadapan ribuan masyarakat Bogor. Atikoh berpesan jangan sampai Ganjar mengkhianati rakyat ketika terpilih jadi Presiden RI 2024.

Kompak hadir bersama, Ganjar Pranowo didampingi istrinya Siti Atikoh dan anak semata wayangnya Zinedine Alam Ganjar menyapa ribuan masyarakat yang hadir di Hajatan Rakyat di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Saya ingin memberi pesan ke Mas Ganjar, bahwa selama ini bahu Mas Ganjar itu harus selalu kokoh dan kuat karena menjadi tempat bersandar bagi saya, Alam dan masyarakat Indonesia," kata Atikoh.

Perempuan kelahiran Purbalingga itu menegaskan, kelak jika Ganjar terpilih diamanati rakyat menjadi Presiden RI agar senantiasa ingat kepada seluruh perjuangan para pendukungnya.

"Apabila nanti amanah diberikan kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud hanya satu yang Bunda ingin ingatkan ke Ayah, bahwa semua melalui perjuangan, melalui tangis, melewati air mata, melewati keringat yang bercucuran dari seluruh masyarakat," katanya.

Mantan wartawan itu berharap, Ganjar tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa dan mengkhianati amanat yang diberikan oleh rakyat.

"Jadi jangan sekali-kali ketika diberi amanah sampai melupakan orang-orang yang telah berjasa. Jangan sampai mengkhianati apa yang telah diamanatkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement