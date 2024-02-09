Pesan Atikoh ke Ganjar di Hajatan Rakyat Bogor: Jangan Khianati Rakyat

BOGOR - Istri calon Presiden RI nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memberikan pesan sarat makna untuk sang suami di hadapan ribuan masyarakat Bogor. Atikoh berpesan jangan sampai Ganjar mengkhianati rakyat ketika terpilih jadi Presiden RI 2024.

Kompak hadir bersama, Ganjar Pranowo didampingi istrinya Siti Atikoh dan anak semata wayangnya Zinedine Alam Ganjar menyapa ribuan masyarakat yang hadir di Hajatan Rakyat di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (9/2/2024).

"Saya ingin memberi pesan ke Mas Ganjar, bahwa selama ini bahu Mas Ganjar itu harus selalu kokoh dan kuat karena menjadi tempat bersandar bagi saya, Alam dan masyarakat Indonesia," kata Atikoh.

Perempuan kelahiran Purbalingga itu menegaskan, kelak jika Ganjar terpilih diamanati rakyat menjadi Presiden RI agar senantiasa ingat kepada seluruh perjuangan para pendukungnya.

"Apabila nanti amanah diberikan kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud hanya satu yang Bunda ingin ingatkan ke Ayah, bahwa semua melalui perjuangan, melalui tangis, melewati air mata, melewati keringat yang bercucuran dari seluruh masyarakat," katanya.

Mantan wartawan itu berharap, Ganjar tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa dan mengkhianati amanat yang diberikan oleh rakyat.

"Jadi jangan sekali-kali ketika diberi amanah sampai melupakan orang-orang yang telah berjasa. Jangan sampai mengkhianati apa yang telah diamanatkan," ucapnya.