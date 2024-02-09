Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buruh di Kabupaten Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:13 WIB
Buruh di Kabupaten Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Deklarasi buruh untuk Ganjar-Mahfud. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Ribuan buruh mendeklarasikan untuk mendukung Capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud yang bertema "Sahabat Buruh Bangkit Bersama Ganjar-Mahfud". Kegiatan itu di selenggarakan di Gedung Serbaguna, Jalan Karang Setu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (9/2/202024).

Ketua Panitia Agus Setiawan mengatakan, ribuan buruh yang hadir di acara ini prioritas elemen masyarakat buruh pabrik yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Mereka datang dengan antusias untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

Pecah! Ganjar, Atikoh & Alam Kompak Bakar Semangat Puluhan Ribu Massa di Hajatan Rakyat Bogor 

"Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan kegiatan ini banyak juga dukungan dari teman-teman dari tim pemenangan Ganjar-Mahfud yang mendukung kegiatan hari ini," katanya, Jumat (9/2/2024).

Agus menuturkan deklarasi ini untuk mendukung Ganjar-Mahfud, dengan besar harapan bisa mengatasi persoalan buruh khususnya untuk di Kabupaten Bekasi jika keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil presiden.

"Karena hanya Ganjar-Mahfud yang berani membuat sebuah keputusan bahwa beliau akan atau bisa merubah Undang-undang cipta kerja dimana itulah persoalan kami seluruh buruh yang ada di seluruh indonesia bahkan di seluruh petani masyarakat rakyat dan semuanya yang ada di Indonesia," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
