HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar dan Atikoh Kompak Temui Para Pendukung di Hajatan Rakyat Bogor

Ismet Humaedi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:23 WIB
Ganjar dan Atikoh Kompak Temui Para Pendukung di Hajatan Rakyat Bogor
Ganjar Pranowo di Bogor. (Foto: TPN)
A
A
A

CIBINONG – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo hadir bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti dan putra semata wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar di panggung kampanye Hajatan Rakyat Bogor, di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Mereka menyalami para pendukung yang berdiri berjajar di tepi panggung kampanye dan meneriakkan ‘Pak Ganjar.’

Saat berada di panggung, Ganjar memanggil Caleg dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.

“Saya mendengarkan talkshow-nya, dalam politik seperti ini kita jangan menyerah. Kalau tidak ada peluru pakai batu, kalau tidak ada batu bisa pakai kayu, kalau tidak ada kayu kita pakai tinju. Ini adalah kekuatan rakyat,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, mengucapkan terima kasih kepada ribuan massa yang memenuhi Stadion Pakansari.

“Ibu, Bapak, terima kasih sudah hadir. Saya, istri, dan anak hadir di sini karena kami cinta Bogor,” lanjutnya.

Ganjar juga mengungkit intimidasi sudah terjadi. Dia pun bertanya: “Apa yang harus dilakukan jika diintimisasi?”

Buruh di Kabupaten Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud 

“Lawan!” teriak massa.

Ganjar menegaskan bahwa untuk melawan intimdiasi maka rakyat harus datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk mencoblos paslon nomor 3 Ganjar-Mahfud.

“Jika amanah datang ke nomor 3, maka kita rangkul semua anak bangsa. Petani kita dengarkan, pemulung kita dengarkan,” jelas Ganjar.

Kampanye Alam Ganjar

Pada kesempatan itu, Alam juga menyampaikan orasi politik. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan, bahwa Ganjar sudah 22 tahun menjadi ayahnya dan saatnya menjadi ayah seluruh rakyat Indonesia.

“Teman-teman, Pak Ganjar sudah menjadi bapak saya selama 22 tahun, sudah saatnya Ganjar Pranowo tidak hanya menjadi ayahnya Alam tetapi ayahnya kita semua. Setuju,” teriak Alam.

“Setuju,” teriak massa.

Pada akhir orasinya, Alam menitip pesan agar ribuan massa yang hadir untuk mengajak seluruh keluarga, teman-teman dan kerabat untuk menyuarakan kebenaran.

