Momen Ganjar Tiba di Lokasi Makan Malam Imlek Bersama Hary Tanoe

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo tiba di lokasi makan malam imlek yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, di Restoran Empurau, Jembatan Lima Raya, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo itu tiba pukul 19.33 WIB, kedatangannya pun disambut langsung oleh Hary Tanoesoedibjo beserta istri.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu nampak mengenakan baju merah. Senada dengan tamu undangan yang turut datang dalam acara makan malam imlek tersebut.

Setibanya di lokasi, Ganjar langsung menyapa seluruh hadirin yang ada. Ia nampak melambaikan tangan dan terus melempar senyum. Lantas, hal itu pun disambut tepuk tangan dan sorak sorai meriah dari para tamu.

Setelah itu, Ganjar langsung menduduki tempat yang telah disediakan. Ia duduk di samping Hary Tanoesoedibjo yang sudah tiba lebih awal.

Sebelum Ganjar tiba, sejumlah penampilan telah diperlihatkan dalam acara makan malam imlek tersebut. Salah satunya adalah pertunjukan barongsai bewarna ungu, dan musik oriental.

(Awaludin)