Gurau Cuaca Bogor Tak Dingin, Ganjar Siratkan Pesan Lingkungan dan Pemilu Damai

BOGOR - Calon pesiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh berkunjung ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor. Dalam kunjungan tersebut, terdapat momen menarik ketika Ganjar menyebut hawa di Bogor tidak dingin.

Momen itu itu dikatakan Ganjar ketika berjalan di tangga menuju Gereja Katedral. Ganjar spontan menanyakan bahwa cuaca di Bogor tak dingin.

"Kenapa Bogor tidak dingin ya," gurau Ganjar di lokasi, Jumat (9/2/2024).

Lalu, gurauan tersebut dipertanyakan oleh awak media ketika sedang melakukan doorstop.