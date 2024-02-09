Makan Malam Imlek Bareng Hary Tanoe, Ganjar Jadi Rebutan Selfie

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi rebutan swafoto tamu undangan makan malam imlek di Restoran Empurau, Jembatan Lima Raya, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).

Awalnya, saat tiba di lokasi makan malam, Ganjar langsung mencuri perhatian tamu undangan. Semua mata tertuju kepada Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo itu.

Sambil melambaikan tangan dan terus melempar senyum, Ganjar langsung menghampiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang sudah tiba terlebih dahulu.

Uniknya, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu nampak mengenakan baju changshan merah yang merupakan baju khas tradisional orang Tiongkok yang khusus digunakan oleh kaum laki-laki.

Sebelum duduk di samping Hary Tanoesoedibjo, Ganjar menyempatkan diri untuk berfoto bersama tamu undangan yang sengaja menghampirinya.

Nampak, tidak sedikit yang mengajak Ganjar untuk berswafoto, mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak. Bahkan, anak kecil juga berlari ke tempat Ganjar duduk untuk sekedar bersalaman dengan pasangan Mahfud MD itu.

