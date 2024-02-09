Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Makan Malam Imlek Bareng Hary Tanoe, Ganjar Jadi Rebutan Selfie

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |21:09 WIB
Makan Malam Imlek Bareng Hary Tanoe, Ganjar Jadi Rebutan <i>Selfie</i>
Ganjar Pranowo makan malam bareng Hary Tanoe (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi rebutan swafoto tamu undangan makan malam imlek di Restoran Empurau, Jembatan Lima Raya, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).

Awalnya, saat tiba di lokasi makan malam, Ganjar langsung mencuri perhatian tamu undangan. Semua mata tertuju kepada Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo itu.

Sambil melambaikan tangan dan terus melempar senyum, Ganjar langsung menghampiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang sudah tiba terlebih dahulu.

Uniknya, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu nampak mengenakan baju changshan merah yang merupakan baju khas tradisional orang Tiongkok yang khusus digunakan oleh kaum laki-laki.

Sebelum duduk di samping Hary Tanoesoedibjo, Ganjar menyempatkan diri untuk berfoto bersama tamu undangan yang sengaja menghampirinya.

Nampak, tidak sedikit yang mengajak Ganjar untuk berswafoto, mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak. Bahkan, anak kecil juga berlari ke tempat Ganjar duduk untuk sekedar bersalaman dengan pasangan Mahfud MD itu.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement