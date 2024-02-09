Lawan Penindasan, Ganjar Pranowo: Kalau Tidak Punya Peluru, Pakai Kekuatan Tinju Rakyat!

BOGOR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyikapi perkembangan politik terkini. Menurutnya rakyat tidak akan menyerah untuk melawan.

“Kalau kita tidak punya peluru, kita pakai batu, kalau tidak bisa pakai batu, kita bisa pakai kayu, kita bisa pakai tinju, dan inilah kekuatan rakyat,” kata Ganjar dalam orasi kebangsaan di hadapan massa Hajatan Rakyat Bogor, di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Ganjar menambahkan, seluruh program sudah disampaikan dan seluruh debat sudah dilakukan, sekarang saatnya rakyat menilai.

Sudah banyak laporan yang diterima dirinya terkait maraknya intimidasi. Untuk itu, lanjut Ganjar, tinju rakyat akan melawan penindasan. Menurutnya, kebenaran dan demokrasi akan menemukan jalannya sendiri.

“Inilah suara rakyat sejati yang bebas menentukan pilihan dan tidak takut ditindas serta berani menegakkan,” paparnya lagi.

Ganjar mengajak massa untuk melawan dengan cara yang benar, dengan cara konstitusional lewat gerakan rakyat. Bagaimana cara melawannya? Tanggal 14 Februari datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan coblos nomor 3.

“Itulah suara rakyat sejati,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan ketika pemilu sudah berjalan, kampanye sudah berlangsung, semua rakyat adalah anak-anak Indonesia.

“Maka kalau amanah ini kelak datang kepada pasangan Ganjar-Mahfud, maka kita akan merangkul seluruh anak-anak bangsa,” tuturnya.