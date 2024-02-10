Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Dapat Dukungan dari 42 Kota dari 30 Negara Bagian AS

JAKARTA - Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mendapatkan kiriman video dari rekan-rekannya dari 42 kota dari 30 negara bagian Amerika Serikat, pada Sabtu (10/2/2024).

Dalam laman instagramnya, Mahfud MD mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam Pilpres 2024.

"Terima kasih dukungan dan kiriman videonya teman-teman perwakilan dari 42 kota dari 30 negara bagian di Amerika Serikat, plus dua kota di Canada. Mari bersama kita menjemput kemenangan," kata Mahfud dalam lama instagramnya.

Diketahui, jelang pencoblosan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan Ibadah Umroh.