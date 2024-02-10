Hary Tanoesoedibjo Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadiri kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo.

SOLO - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) ikut menghadiri kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Selain Hary Tanoe, hadir juga pimpinan partai politik pendukung Ganjar-Mahfud, seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Hanura Oman Sapta Odang; dan yang mewakili Ketua Umum PPP Sandiaga Salahuddin Uno.

"Terima kasih Bu Mega telah memberikan semangat dan membakar semangat kita, Ibu Mega dan keluarga PDI-P hadir di Solo untuk memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud," kata Ganjar saat mengawali sambutannya.

"Hadir juga di sini Ketua Perindo, Terima kasih Pak Hary Tanoesoedibjo dan keluarga Perindo yang hadir," sambungnya.