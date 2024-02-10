Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Respons Dukungan Alumni Kampus Ternama di Jawa Barat: Menggugah Perasaan Untuk Jaga Demokrasi

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:10 WIB
Ganjar Respons Dukungan Alumni Kampus Ternama di Jawa Barat: Menggugah Perasaan Untuk Jaga Demokrasi
JAKARTA - Para alumni kampus ternama di Jawa Barat menyampaikan pesan cinta sebagai bentuk dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Jumat (9/2/24).

Sejumlah alumni kampus ternama di Jawa Barat itu meliputi UI, Unpad, ITB, IPB, UIN SGD Bandung, Unsika, Unpar, Unpas, Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung dan beberapa kampus lainnya.

Di hadapan Ganjar, pesan cinta itu disampaikan didasari atas tiga hal; ketaatan pada tuhan, rekam jejak jelas serta menjamin kepastian hukum, serta keberpihakan kepada rakyat.

Mendengar dukungan itu, Ganjar mengapresiasi langkah para alumni kampus ini untuk menyuarakan hak-hak sebagai warga negara dalam proses demokrasi.

Pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah itu juga menyampaikan pesan supaya tetap menjaga kondisi pemilu aman, damai, dan kondusif.

"Saya berterima kasih mendapatkan pesan cinta dari para alumni perguruan tinggi yang hebat-hebat dari Jawa Barat. Tadi saya lihat yang Jakarta juga banyak, di beberapa tempat juga banyak, ingin memberikan dukungan dan pesan moral yang sangat bagus untuk pemilu berjalan damai," kata Ganjar.

"Tidak ada saling intimidasi, biarkan demokrasi berkembang baik, begitu ya. Dan, ini menurut saya pesan cinta atau pesan moral yang bisa menggugah perasaan banyak orang bahwa demokrasi harus kita jaga dan harus berjalan dalam rel yang benar. Ini kami senang sekali," imbuh dia.

Pesan cinta ini bukan hanya dari kaum muda, alumni yang hadir bahkan juga dihadiri lulusan tahun 1955 silam.

