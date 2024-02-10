Kelompok Disabilitas Punya Tempat Istimewa di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud MD Semarang

SEMARANG - Capres dan cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menutup Hajatan Rakyat di Semarang, Jawa Tengah hari ini. Kelompok disabilitas ikut andil memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga di Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, sejumlah kelompok disabilitas sudah memenuhi tempat khusus di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Mereka dapat tempat di sisi kiri panggung utama tempat Ganjar-Mahfud nantinya akan berorasi.

Salah satu penyandang disabilitas, Agus Kelana (47) mengaku jauh-jauh datang dari Kabupaten Bantul, Jawa Tengah. Ia sengaja hadir langsung bersama motor roda tiga dengan plat AB untuk mendukung Ganjar-Mahfud.

“(Saya datang, red) untuk dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD bekalnya bismillah,” kata Agus ditemui di lokasi.

Agus punya pekerjaan memodifikasi motor dan bertemu Ganjar-Mahfud punya harapan nyata bukan hanya janji.