Gelar Hajatan Rakyat pada Puncak Masa Kampanye, Ganjar: Solo Unjuk Kekuatan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menggelar hajatan rakyat di Kota Solow, Jawa Tengah, pada hari terakhir atau puncak masa kampanye pemilu 2024, Sabtu ini (10/2/2024).

Ganjar mengatakan, Solo memang spesial karena memiliki gaya, kekuatan dan cara tersendiri mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat.

Pria berambut putih itu menyampaikan hal tersebut saat berorasi politik di Benteng Vastenburg, Kota Solo. Kunjungan Ganjar ke Solo, sebagai rangkaian penutupan kampanye Pilpres 2024, yang akan berakhir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

"Kota Solo adalah salah satu basis suara PDI Perjuangan yang dikenal sebagai kandang Banteng," ujar Ganjar di hadapan ratusan ribu massa yang memadati Hajatan Rakyat Solo.

Ganjar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Kota Solo. Baginya, Solo selalu memiliki cara dan kekuatan sendiri sehingga dipilih sebagai lokasi terakhirnya berkampanye.