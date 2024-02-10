Di Depan 200 Ribu Pendukung di Solo, Ganjar: Pemimpin Harus Bersama & Rasakan Penderitaan Rakyat

SOLO - Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, menegaskan bahwa ia akan selalu bersama rakyat. Jika diberikan amanah, Ganjar Mahfud akan selalu bersama rakyat.

"Hari ini kami melihat mata rakyat yang penuh semangat, senyum dan tawa rakyat yang memberikan semangat. Tadi mas Butet Kertaradjasa dan putrinya Mas Widji Thukul memberikan pesan pada kita semua, bahwa pemimpin harus selalu mendengarkan dan merasakan penderitaan rakyat," ucap Ganjar di hadapan sekitar 200 ribu warga Solo Raya yang hadir dalam acara Hajatan Rakyat di Benteng Vastenburg Solo, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar menegaskan, seorang pemimpin tidak perlu diteriaki rakyat. Seorang pemimpin tidak boleh hanya diam ketika rakyat sudah bersuara. Pemimpin sejati harus bisa mendengarkan dan merasakan apa yang ada di hati, pikiran dan perasaan rakyat.

"Itulah kenapa Ganjar Mahfud berkeliling ke kampung-kampung, tidur di rumah warga karena kami ingin mendengarkan dan merasakan apa yang ada di hati, pikiran dan perasaan rakyat," tegasnya.

Dari sanalah Ganjar Mahfud membuat program-program unggulan. Pangan murah dan stabil menjadi jawaban atas keluhan warga yang protes karena harga beras mahal. Penambahan pupuk subsidi, pembangunan tiga pabrik pupuk adalah program yang muncul atas kegelisahan petani terkait pupuk langka dan mahal.