Hajatan Rakyat Dibanjiri Lautan Manusia, Ganjar: Solo Memang Spesial!

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama dengan Calon Wakil Presiden Mahfud MD menghadiri ‘Hajatan Rakyat’ di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar menilai, Kota Solo selalu mempunyai hal yang spesial di hatinya. Terbukti, dalam ‘Hajatan Rakyat’ kali ini lautan manusia sudah menantinya di Benteng Vastenburg.

“Solo memang spesial, Mohon izin untuk partai-partai lain, memang PDI Perjuangan kandangnya dari sini," kata Ganjar.

Capres berambut putih ini tak menyangka masyarakat rela datang untuk bertemu dengan dirinya dan Mahfud MD. Padahal, situasi di Kota Solo saat itu sedang turun hujan.

“Ibu-Bapak, saya dan Pak Mahfud menyampaikan terima kasih dukungan Solo raya luar biasa. Setelah kemarin pecah di GBK ,kami ke Banyuwangi pecah lagi, kemarin kami di Bogor dahysat sekali. Dan hari ini di Solo raya,” tutur Ganjar.