HT Jelaskan 6 Alasan Ganjar-Mahfud Harus Dipilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden Berikutnya

JAKARTA - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar penutup di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini. Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau akrab disapa HT pun menjelaskan 6 alasan harus memilih Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

"Kelebihan Ganjar-Mahfud dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, Ganjar-Majfud memiliki rekam jejak, pengalaman, dan pendidikan jauh lebih baik," ujar HT dalam video yang ditanyakan di kampanye akbar tersebut, Sabtu (10/2/2024).

Kedua, kata HT, Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak bersih, antikorupsi, adil, pemberani, tidak tamak, dan tidak menyalahgunakan jabatannya. Ketuga, Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat kesejahteraan rakyat kecil, memperbaiki kesenjangan sosial masyarakat, dan memberantas korupsi yang merupakan akar permasalah bangsa Indonesia.

"Empat, Ganjar-Mahfud adalah pemimpin yang sehat jasmani, sehat mental, dan rohaninya, serta sayang keluarga sehingga menjadi teladan bagi keluarga Indonesia," tuturnya.

Lima, papar HT, Ganjar-Mahfud mencerminakn pasangan calon nasionalis religius sehingga mewakili seluruh kepentingan bangsa Indonesia. Enam, Ganjar-Mahfud adalah pemimpin yang muncul di era tahun 2000-an dan tak ada beban masa lalu, khususnya menyangkut peristiwa 1998 yang sangat kelam.

"Saya ingin mengajak saudara sekalian, sebangsa, dan setanah air tuk memenangkan Ganjar-Mahfud, janganlah kuatir dengan intimidasi, yakinlah Tuhan Yang Maha Kuasa akan meridoi setiap itikad yang tulus dan bertujuan baik untuk kepentingan rakyat," kata HT lagi.

HT pun mengingatkan, pilihan hari ini bakal menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Jangan salah pilih, Ganjar-Mahfud harus menang, menang, dan menang.

(Khafid Mardiyansyah)