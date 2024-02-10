Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Akbar Penutup, HT Sampaikan Alasannya Tentukan Sikap Politik ke Ganjar-Mahfud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |16:37 WIB
Kampanye Akbar Penutup, HT Sampaikan Alasannya Tentukan Sikap Politik ke Ganjar-Mahfud
A
A
A

JAKARTA - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar penutup di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini. Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau akrab disapa HT pun menyampaikan alasannya menetukan sikap politiknya pada Ganjar-Mahfud.

"Saya Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, sebagai politisi sebagai latar belakang pengusaha tidak mudah bagi saya mengambil sikap politik tuk mendukung Ganjar-Mahfud," ujar HT dalam video yang ditanyakan di kampanye akbar tersebut, Sabtu (10/2/2024).

Adapun kampanye akbar Ganjar-Mahfud tersebut bisa pula disaksikan oleh masyarakat Indonesua melalui siaran langsung di Youtube. Salah satunya disiarkan oleh Chanel Youtube Learn X.

Dalam video yang ditampilkan itu, HT menyebutkan, alasannya menentukan sikap pada Ganjar-Mahfud. Sebabnya, Ganjar-Mahfud dipastikan bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.

"Karena kecintaan saya kepada negara kesaturan RI, saya harus obyektif tuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud. Indonesia pasti lebih baik jika Ganjar-Mahfud menang," kata HT lagi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
