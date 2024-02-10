Usai Hadiri Hajatan Rakyat, Ganjar-Mahfud Konvoi Keliling Kota Solo Diantar Ratusan Vespa

SOLO – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan konvoi mengelilingi Kota Solo bersama dengan warga dan ratusan vespa, usai Hajatan Rakyat digelar di Benteng Vastenburg, Kota Solo.

Dalam aksinya, Ganjar yang menaiki mobil Jeep Willys dengan atap terbuka bersama Istri, Siti Atikoh Supriyanti, dan juga anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, nampak menjadi pusat perhatian banyak orang.

Mengapa tidak? Mobil yang dikemudikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Rudy, selama perjalanan membuat banyak warga nampak berebut ingin bersalaman ataupun berswa foto dengan capres 2024 tersebut.

“Salam metal Pak. Hidup Ganjar-Mahfud,” kata warga Kota Solo kepada Ganjar dan Mahfud MD, Sabtu (10/2/2024).

Diawali dengan salah satu warga yang memberikan salam metal, lalu Ganjar dan Mahfud pun membalasnya dengan kembali memberikan salam metal dengan senyuman. Sontak saja, hal tersebut membuat semangat masyarakat semakin memuncak dan yel-yel untuk Ganjar-Mahfud semakin di kencangkan.