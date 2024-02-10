Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Hadiri Hajatan Rakyat, Ganjar-Mahfud Konvoi Keliling Kota Solo Diantar Ratusan Vespa

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |16:41 WIB
Usai Hadiri Hajatan Rakyat, Ganjar-Mahfud Konvoi Keliling Kota Solo Diantar Ratusan Vespa
A
A
A

SOLO – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan konvoi mengelilingi Kota Solo bersama dengan warga dan ratusan vespa, usai Hajatan Rakyat digelar di Benteng Vastenburg, Kota Solo.

Dalam aksinya, Ganjar yang menaiki mobil Jeep Willys dengan atap terbuka bersama Istri, Siti Atikoh Supriyanti, dan juga anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, nampak menjadi pusat perhatian banyak orang.

Mengapa tidak? Mobil yang dikemudikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Rudy, selama perjalanan membuat banyak warga nampak berebut ingin bersalaman ataupun berswa foto dengan capres 2024 tersebut.

“Salam metal Pak. Hidup Ganjar-Mahfud,” kata warga Kota Solo kepada Ganjar dan Mahfud MD, Sabtu (10/2/2024).

Diawali dengan salah satu warga yang memberikan salam metal, lalu Ganjar dan Mahfud pun membalasnya dengan kembali memberikan salam metal dengan senyuman. Sontak saja, hal tersebut membuat semangat masyarakat semakin memuncak dan yel-yel untuk Ganjar-Mahfud semakin di kencangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement