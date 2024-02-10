Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Akbar Penutup, HT Ajak Masyarakat Indonesia Menangkan Ganjar-Mahfud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |16:45 WIB
Kampanye Akbar Penutup, HT Ajak Masyarakat Indonesia Menangkan Ganjar-Mahfud
A
A
A

JAKARTA - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar penutup di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau akrab disapa HT pun mengajak masyarakat Indonesia untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 tersebut.

"Saya ingin mengajak saudara sekalian, sebangsa, dan setanah air tuk memenangkan Ganjar-Mahfud, janganlah kuatir dengan intimidasi, yakinlah Tuhan Yang Maha Kuasa akan meridoi setiap itikad yang tulus dan bertujuan baik untuk kepentingan rakyat," ujar HT dalam video yang ditanyakan di kampanye akbar tersebut, Sabtu (10/2/2024).

Adapun kampanye akbar Ganjar-Mahfud tersebut bisa pula disaksikan oleh masyarakat Indonesua melalui siaran langsung di Youtube. Salah satunya disiarkan oleh Chanel Youtube Learn X.

Dalam video yang ditampilkan itu, HT meminta, agar tak perlu khawatir dengan segala bentuk intimidasi. Sebabnya, Tuhan bakal meridoi dan melindungi setiap tujuan baik dan tulus demi kemajuan bangsa Indonesia ini.

"Ingatlah pilihan kita hari ini akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Jangan salah pilih, Ganjar-Mahfud harus menang, menang, dan menang," kata HT lagi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921//menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184838//zulhas-ZRKY_large.jpg
Menko Pangan Zulkifli Hasan Hadir di Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement