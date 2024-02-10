Kampanye Akbar Penutup, HT Ajak Masyarakat Indonesia Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar penutup di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau akrab disapa HT pun mengajak masyarakat Indonesia untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 tersebut.

"Saya ingin mengajak saudara sekalian, sebangsa, dan setanah air tuk memenangkan Ganjar-Mahfud, janganlah kuatir dengan intimidasi, yakinlah Tuhan Yang Maha Kuasa akan meridoi setiap itikad yang tulus dan bertujuan baik untuk kepentingan rakyat," ujar HT dalam video yang ditanyakan di kampanye akbar tersebut, Sabtu (10/2/2024).

Adapun kampanye akbar Ganjar-Mahfud tersebut bisa pula disaksikan oleh masyarakat Indonesua melalui siaran langsung di Youtube. Salah satunya disiarkan oleh Chanel Youtube Learn X.

Dalam video yang ditampilkan itu, HT meminta, agar tak perlu khawatir dengan segala bentuk intimidasi. Sebabnya, Tuhan bakal meridoi dan melindungi setiap tujuan baik dan tulus demi kemajuan bangsa Indonesia ini.

"Ingatlah pilihan kita hari ini akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Jangan salah pilih, Ganjar-Mahfud harus menang, menang, dan menang," kata HT lagi.

(Khafid Mardiyansyah)