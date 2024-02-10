Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang ke Kampanye Akbar Penutupan Ganjar-Mahfud, Puan: Jangan Takut Intimidasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:01 WIB
Datang ke Kampanye Akbar Penutupan Ganjar-Mahfud, Puan: Jangan Takut Intimidasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menghadiri kampanye akbar penutup Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini. Puan pun meminta pada masyarakat Indonesia tuk tak takut intimidasi dalam memilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Puan mengawali pidatonya itu dengan menyebutkan, semua pendukun Ganjar-Mahfud datang ke kampanye akbar penutup itu bukan hanya bicara Ganjar, bukan hanya bicara Mahfud, tapi karena punya satu cita-cita, yaitu memenangkan Ganjar-Mahfud. Puan lantas bertanya pada para pendukung Ganjar-Mahfud tersebut tentang bagaimana jika ada intimidasi.

Para pendukung pun berteriak untuk menerabasnya dan tetap memilih Ganjar-Mahfud.

"Kalau ada yang menguntimidasi tak boleh pilih Ganjar-Mahfud, siapa yang tetap dipilih? Terabas? lawan? Tetap pilih?" teriak Puan membakar semangat ribuan pendukung Ganjar-Mahfud, Sabtu (10/2/2024).

"Ganjar-Mahfud," teriak pendukung Ganjar-Mahfud.

"Nah, dari Jawa Tengah inilah kita akan menularkan semangat kita tuk memenangkan Ganjar-Mahfud ke seluruh Indonesia, setuju?" teriak Puan lagi.

Halaman:
1 2
      
