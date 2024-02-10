Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dengarkan Aspirasi Penyandang Disabilitas, Ganjar Pranowo: I Love You

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:08 WIB
Dengarkan Aspirasi Penyandang Disabilitas, Ganjar Pranowo: <i>I Love You</i>
JAKARTA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghelar kampanye akbar penutup di hari terakhir masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) ini. Dalam momen itu, Ganjar pun mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh penyandang disabilitas.

"Saya diajari oleh kelompok tuli tuk menyampaikan beberapa bahasa isyarat, I Love You," ujar Ganjar sambil tangannya mempraktekan bahasa insyarat atas kata tersebut, Sabtu (10/2/2024).

Awalnya, diatas panggung, Ganjar mempersilahkan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasinya. Hal itu dilakukan Ganjar agar semua masyarakat Indonesia bisa memahami semua penyandang disabilitas di Indonesia.

Salah satu penyandang disabilitas, Yuktiasih Proborini lantas menjelaskan, menjadi penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan, siapapun di dunia ini kemungkinan akan menjadi penyandang disabilitas. Maka itu, dia meminta semua orang di Indonesia ini menghormati dan menghargai semua penyandang disabilitas.

"Negara yang menghormati penyandang disabilitas bisa dipastiakan dia akan menjadi negara maju," kata Yuktiasih di hadapan Ganjar-Mahfud, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar lantas menerangkan, selama 10 tahun dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia kerap berbincang dengan para penyandang disabilitas, khususnya Yuktiasih Proborini. Pasalnya, dia pun ingin agar penyandang disabilitas di Indonesia memiliki keseteraan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

