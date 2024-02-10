Ganjar Ajak Pendukung Doakan Pak Bono, Pemeran Semar yang Wafat di Hajatan Solo

SEMARANG - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta seluruh massa pendukung untuk mendoakan Pak Bono, yakni Blacius Subono yang merupakan aktor pemeran Semar saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Solo, Jawa Tengah.

Pak Bono merupakan seorang Empu dan purna dosen terbaik dari Program Studi Teater ISI Solo.

“Saya merasa terharu dan terpukul, salah satu aktor yang memerankan Semar dipanggil Yang Maha Esa, Innalillahi wainmalilahi rajiun,” ujar Ganjar di kampanye akbar Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar pun meminta doa dari seluruh pendukung yang hadir di Simpang Lima, untuk almarhum Pak Bono. Hal itu mengawali momen kampanye Ganjar di Semarang sebelum kemudian menyampaikan pidatonya.

“Saya meminta semua berdoa, memohon kepada Allah subhanahuwata’ala, semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai,” kata Ganjar.