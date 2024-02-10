Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ajak Pendukung Doakan Pak Bono, Pemeran Semar yang Wafat di Hajatan Solo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:23 WIB
Ganjar Ajak Pendukung Doakan Pak Bono, Pemeran Semar yang Wafat di Hajatan Solo
A
A
A

SEMARANG - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta seluruh massa pendukung untuk mendoakan Pak Bono, yakni Blacius Subono yang merupakan aktor pemeran Semar saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Solo, Jawa Tengah.

Pak Bono merupakan seorang Empu dan purna dosen terbaik dari Program Studi Teater ISI Solo.

“Saya merasa terharu dan terpukul, salah satu aktor yang memerankan Semar dipanggil Yang Maha Esa, Innalillahi wainmalilahi rajiun,” ujar Ganjar di kampanye akbar Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar pun meminta doa dari seluruh pendukung yang hadir di Simpang Lima, untuk almarhum Pak Bono. Hal itu mengawali momen kampanye Ganjar di Semarang sebelum kemudian menyampaikan pidatonya.

“Saya meminta semua berdoa, memohon kepada Allah subhanahuwata’ala, semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai,” kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement