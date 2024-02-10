Masa Tenang Pemilu 2024, Mahfud: Kontemplasi Tentukan Pilihan Terbaik

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk berkontemplasi di masa tenang pemilu 2024. Kontemplasi tersebut terkait menentukan siapa yang akan mereka pilih pada 14 Februari nanti.

Eks Menkopolhukam itu menjelaskan, memilih Presiden dan Wakil Presiden, bukan berdasarkan emosi dan promosi, yang mungkin dilebih-lebihkan.

Pada minggu tenang, tidak boleh ada seorang pun yang saling menganggu dan berkonfirmasi. Rakyat harus menentukan pilihannya dan memberi keputusan terbaik bagi masa depan Indonesia.

“Saya berharap rakyat tenang dan memilih sesuai dengan hati nurani,” ujar Mahfud dikutip dari akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, pada Sabtu (10/2/2024).

Mahfud melanjutkan, mengajak seluruh pendukung dan kader partai pengusung yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura untuk hadir ke Hajatan Rakyat Semarang, di Simpang Lima.

“Bagi yang tidak sempat ke lokasi, tetap bisa menyaksikan live streaming di seluruh media. Cape-cape dukung 03 tapi tidak ikut hajatan, rugi dong… :),” tulis Mahfud.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, masa tenang berlangsung pada 11-13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

(Khafid Mardiyansyah)