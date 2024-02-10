Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD : Demokrasi Indonesia Menuju Kegelapan, Korupsi Marak, Hukum Disalahgunakan dan Konstitusi Dipermainkan!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |18:07 WIB
Mahfud MD : Demokrasi Indonesia Menuju Kegelapan, Korupsi Marak, Hukum Disalahgunakan dan Konstitusi Dipermainkan!
Mahfud MD di Hajatan Rakyat Semarang (Foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

SEMARANG - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membacakan maklumat di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Mahfud menyebut dua masalah utama di Tanah Air yang menimbulkan kegelisahan, salah satunya soal demokrasi.

“Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elit. Penguasa seolab berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi beban,” kata Mahfud membacakan maklumat di hadapan massa pendukungnya.

 BACA JUGA:

“Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi, hukum disalahgunakan, dan konstitusi dipermainkan,” imbuh eks Menko Polhukam itu.

Halaman:
1 2 3
      
