Bacakan Harapan Masyarakat Indonesia, Ganjar-Mahfud Bakal Ciptakan Pemerintahan Bersih

SEMARANG - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membacakan harapan masyarakat Indonesia yang dititipkan ke pundaknya itu. Merespon hal itu, Ganjar pun mengajak masyarakat untuk bergabung bersamanya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Adapun harapan-harapan masyarakat Indonesia itu diserap oleh Ganjar-Mahfud saat keduanya melakukan kampanye ke tengah masyarakat di seluruh Indonesia. Haparan itu lantas dimanifestasikan ke dalam sebuah baju besar yang diunjukan dalam gelaran Kampanye Akbar Penutup Ganjar-Mahfud di Semarang, Jawa Tengah.

Ganjar-Mahfud lantas membacakan semua harapan yang telah diserapnya itu di hari penutupan masa kampanye tersebut secara bergiliran.

"Ada banyak sekali harapan yang dituliskan di pundak Ganjar-Mahfud, sembako murah, lapangan pekerjaan yang luas, mudah dapat kerja, gaji guru naik, korupsi diberantas," ujar Ganjar mengawali membacakan harapan masyarakat Indonesia itu di Kampanya Akbar Penutup di Semarang, Sabtu (10/2/2024).

"Kolusi ilang, beasiswa tuk pelajar, bisa beli rumah harga terjangkau, hukum ditegakan, majukan UMKM," tutur Mahfud meneruskan pembacaan harapan masyarakat Indonesia itu.