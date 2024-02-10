Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sapa Ratusan Ribu Pendukung Warga Solo, Ganjar: Datang ke TPS, Coblos Nomor 3!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pesan khusus kepada para pendukungnya yang hadir di hajatan rakyat di Benteng Vastenburg, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024). Ganjar berpesan kepada ratusan ribu pendukungnya untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu meyakini warga Solo sudah mempunyai pilihan Capres-Cawapresnya.

“Tanggal 14 Februari, datang ke TPS, coblos nomor tiga!,” ungkap Ganjar.

“Siap,” jawab warga yang hadir.

Lebih lanjut, Ganjar juga meminta kepada masyarakat Kota Solo untuk dapat mengawasi penghitungan suara dan rekapitulasi pencoblosan.

“Dan pada saat penghitungan dan rekapitulasi, masyarakat perhatikan semua,” jelas Ganjar.

Menjelaskan alasan kenapa warga harus mengawasi penghitungan suara, Ganjar menyampaikan semua proses penghitungan suara perlu dijaga agar masyarakat bisa mengetahui apakah hasil pemilihan sudah sesuai dengan kehendaknya.

Halaman:
1 2
      
