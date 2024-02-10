Mahfud MD Baca Maklumat di Hajatan Rakyat Semarang, Sindir Elite di Krisis Demokrasi

SEMARANG - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membacakan maklumat di Hajatan Rakyat Semarang pada hari ini, Sabtu (10/2/2024).

Mahfud menyebut dua masalah utama di Tanah Air yang menimbulkan kegelisahan, salah satunya soal demokrasi.

“Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elit. Penguasa seolab berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi beban,” kata Mahfud membacakan maklumat di hadapan pendukungnya saat Hajatan Rakyat di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

“Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi, hukum disalahgunakan, dan konstitusi dipermainkan,” imbuh eks Menko Polhukam itu.

Mahfud menambahkan, kelakuan para penguasa ini akhirnya menyusahkan masyarakat.

“Wong cilik semakin sulit. Ironisnya kartel ekonomi makin menggurita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut bersama Ganjar yang jadi capres, sering berkeliling ke berbagai kota.

Dari sana mereka dapat banyak cerita akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, dan harga barang pokok yang terus melambung.