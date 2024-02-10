Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Takjub Kampanye Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah Meriah: Tanda Baik 14 Februari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:37 WIB
SEMARANG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut kampanye terakhir di Solo dan Semarang, Jawa Tengah berlangsung meriah. Ia menyebut kehadiran pendukung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat luar biasa.

"Massanya luar biasa saya," kata Hary Tanoesoedibjo di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Hary juga mengaku merasakan hawa positif dari puluhan ribuan massa yang datang. Ia pun berharap hal ini menjadi tanda baik saat hari pencoblosan mendatang.

"Satu tanda baik tanggal 14 Februari 2024, Pemilu nanti luar biasa," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kampanye akbar dihadiri oleh seluruh Ketua Umum Partai pengusung Ganjar-Mahfud. Kemeriahan juga terlihat sebab masing-masing pihak membawa pasangannya.

"Kampanye akbar yang terakhir lengkap bersama dengan semua parpol pengusung, PDIP ada bu Mega dan Hanura ada PPP pak Mardiono dan saya sendiri partai Perindo," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
