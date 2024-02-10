Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tutup Kampanye Terakhir, Intip 10 Program Peduli Rakyat Kecil Caleg DPRD DKI Partai Perindo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:55 WIB
Tutup Kampanye Terakhir, Intip 10 Program Peduli Rakyat Kecil Caleg DPRD DKI Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas) dari Partai Perindo dengan nomor urut 5 Wahyu Nur Iman menutup kampanye terakhirnya di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Iman menjelaskan selama masa kampanye telah mendapatkan banyak dan aspirasi dari masyarakat terutama di Dapil Jakarta 6. Terutama di sektor Ketenagakerjaan dan masalah kenaikan harga sembako di pasar.

"Dari blusukan itu, saya paham betul kebutuhan mendesak dari masyarakat saat ini, yaitu harga-harga bahan pokok yang kian menjulang dan sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat. Dua hal ini akan menjadi fokus perhatian saya bila saya diberi kepercayaan oleh warga untuk menjadi anggota DPRD DKI," kata Wahyu Nur Iman di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Iman mengatakan pada hari terakhir kampanye ini kegiatan kampanye dilakukan dengan lebih memperkuat doa langitan dengan memberikan wireless speaker bagi majelis taklim Khorunnisa, di Bambu Apus, Cipayung.

Lebih lanjut, Iman memaparkan setidak 10 program Kampanye Peduli Rakyat Kecil Wahyu Nur Iman dan KH. Yusuf Mansur di Cipayung, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur:

1. Bazar minyak goreng murah sebanyak 10.000 liter sebagai simbol perjuangan bagi sembako murah bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD DKI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement