Tutup Kampanye Terakhir, Intip 10 Program Peduli Rakyat Kecil Caleg DPRD DKI Partai Perindo

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas) dari Partai Perindo dengan nomor urut 5 Wahyu Nur Iman menutup kampanye terakhirnya di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Iman menjelaskan selama masa kampanye telah mendapatkan banyak dan aspirasi dari masyarakat terutama di Dapil Jakarta 6. Terutama di sektor Ketenagakerjaan dan masalah kenaikan harga sembako di pasar.

"Dari blusukan itu, saya paham betul kebutuhan mendesak dari masyarakat saat ini, yaitu harga-harga bahan pokok yang kian menjulang dan sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat. Dua hal ini akan menjadi fokus perhatian saya bila saya diberi kepercayaan oleh warga untuk menjadi anggota DPRD DKI," kata Wahyu Nur Iman di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Iman mengatakan pada hari terakhir kampanye ini kegiatan kampanye dilakukan dengan lebih memperkuat doa langitan dengan memberikan wireless speaker bagi majelis taklim Khorunnisa, di Bambu Apus, Cipayung.

Lebih lanjut, Iman memaparkan setidak 10 program Kampanye Peduli Rakyat Kecil Wahyu Nur Iman dan KH. Yusuf Mansur di Cipayung, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur:

1. Bazar minyak goreng murah sebanyak 10.000 liter sebagai simbol perjuangan bagi sembako murah bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD DKI.