HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Usai Kampanye Akbar: Jawa Tengah Insya Allah Mutlak Kandang Banteng

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:08 WIB
Ganjar Usai Kampanye Akbar: Jawa Tengah Insya Allah Mutlak Kandang Banteng
A
A
A

SEMARANG - Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menutup masa kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2). Usai kampanye Ganjar meyakini bahwa Jawa Tengah akan mendapatkan kemenangan mutlak.

"Kalau kita melihat hari ini di Jawa Tengah InsyaAllah mutlak kandang banteng," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar yakin masyarakat Jawa Tengah akan menunjukkan keberaniannya jika mendapatkan intimidasi. Hal itu untuk memastikan target kemenangan mutlak.

"Jawa Tengah akan menunjukan maka apa yang disampaikan pak Mahfud tadi. Tabrak sruduk semua yang tidak benar, tidak sesuai aturan akan kita sruduk," sambungnya.

Ia juga meminta pendukungnya untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS) di hari pencoblosan mendatang. Hal itu untuk mencegah adanya tindak kecurangan yang dilakukan.

"Maka kita meminta seluruh pemangku kepentingan termasuk relawan partai untuk menjaga mulai dari coblosan penghitungan sampai rekap terakhir," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
