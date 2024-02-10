Ganjar Pranowo Beri Pesan ke Jokowi: Terima Kasih Tidak Ikut Kampanye

SEMARANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menutup masa kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Menutup masa kampanyenya, Ganjar menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sanjungan itu dilemparkan Ganjar saat Jokowi tidak turun langsung melaksanakan kampanye. Apalagi, belakangan ini Jokowi kerap dikaitkan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Terima kasih pak Jokowi karena sampai dengan titik terakhir beliau tidak memgambil kesempatan itu," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Sabtu (10/2/2024).

Tak lupa, Ganjar juga berterima kasih kepada masyarakat sipil hingga sivitas akademi yang sudah menyerukkan pentingnya menegakkan demokrasi. Ia menyebut munculnya gerakan itu pertanda Indonesia masih mampu mendengar.

"Terima kasih juga kepada civil sosiety kampus yang sudah mengingatkan artinya kita masih bisa mendengarkan," ucap dia.

Awak media sempat mempertanyakan angka elektabilitas yang masih tertinggal dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun hanya merespon santai

"Kita menang mutlak (elektabilitas) kita juga punya (surveinya)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)