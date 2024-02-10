Ganjar Minta Maaf ke Pendukung, Mudah-mudahan Kita Semua Tak Baperan

SEMARANG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta maaf kepada semua pihak jika selama kampanye terdapat kesalahan-kesalahan.

Ganjar berharap tidak ada yang sakit hati selama proses kampanye berlangsung. Ganjar mengajak para pendukung untuk melalukan proses demokrasi dengan damai.

"Ganjar Mahfud minta maaf jika selama proses ini ada yang sakit hati, ada yang tidak berkenan, sungguh-sungguh kami minta maaf semua," kata Ganjar dalam sambutannya di Hajatan Rakyat Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

"Mudah-mudahan cara damai dalam kampanye akan kita wujudkan," sambungnya.

Ganjar pun meminta para pendukungnya untuk tidak terbawa perasaan.