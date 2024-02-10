Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Pilihan Terbaik untuk Indonesia Maju

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:02 WIB
Ganjar-Mahfud Pilihan Terbaik untuk Indonesia Maju
A
A
A

BOGOR – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat membawa negara ini maju. Dan, sosok tersebut ada pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ganjar-Mahfud pilihan terbaik untuk Indonesia lebih baik,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/02/2024).

Dalam beberapa kesempatan HT menjelaskan, salah satu penghalang majunya Indonesia adalah tingginya korupsi di negara ini.

“Salah satu akar permasalahan kita nggak bisa tumbuh tinggi, karena korupsi. Korupsi itu luar biasa banyaknya. Itu kalau dipangkas, korupsi diberantas, uangnya dipakai untuk program yang benar mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan kita bisa sangat besar,”tegasnya.

Oleh karenanya dia berharap pasangan Ganjar – Mahfud akan menjadi pemimpin Indonesia mendatang. “Saya sangat berharap Ganjar Mahfud menang untuk Indonesia lebih baik,”pungkas HT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
